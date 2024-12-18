Фанаты Дженнифер Лопез возмутились словам журналиста о ее возрасте

Дженнифер Лопез дала интервью Клейтону Дэвису, старшему редактору Variety, на премьере фильма «Неукротимый», в котором она сыграла главную роль. В ходе беседы журналист неудачно высказался о возрасте звезды.
Он вспомнил фильм «Селена» 1997 года. В нем Лопез сыграла культовую мексикано-американскую певицу Селену Кинтанилью-Перес.
«Не могу поверить, что скоро исполнится 30 лет с момента выхода "Селены". Тебе к тому времени будет 60…» — заявил Дэвис.
На что 55-летняя актриса лишь ответила: «Ого». Журналист продолжил, отметив, что за эти годы звезда «подросла» в возрасте.
Гости премьеры возмутились словам ведущего беседы, один из них громко поинтересовался: «Неужели он правда это сказал?»
Однако сама актриса сделала вид, что слова Дэвиса ее не оскорбили. Она поблагодарила поклонников за беспокойство и продолжила беседу с журналистом. «Какое это было время. И я искренне верю, что лучшее еще впереди», — отметила звезда.
Дженнифер Лопез уже не в первый раз дает интервью Клейтону Дэвису. Месяц назад редактор беседовал с ней для подкаста Variety’s Awards Circuit.