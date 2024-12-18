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Фанаты Дженнифер Лопез возмутились словам журналиста о ее возрасте

Актриса, несмотря на неуместный комментарий о ее скором 60-летии, продолжила беседу с интервьюером
Дженнифер Лопез
Дженнифер ЛопезИсточник: Legion-Media.ru

Дженнифер Лопез дала интервью Клейтону Дэвису, старшему редактору Variety, на премьере фильма «Неукротимый», в котором она сыграла главную роль. В ходе беседы журналист неудачно высказался о возрасте звезды.

Он вспомнил фильм «Селена» 1997 года. В нем Лопез сыграла культовую мексикано-американскую певицу Селену Кинтанилью-Перес.

«Не могу поверить, что скоро исполнится 30 лет с момента выхода "Селены". Тебе к тому времени будет 60…» — заявил Дэвис.

На что 55-летняя актриса лишь ответила: «Ого». Журналист продолжил, отметив, что за эти годы звезда «подросла» в возрасте.

Гости премьеры возмутились словам ведущего беседы, один из них громко поинтересовался: «Неужели он правда это сказал?»

Однако сама актриса сделала вид, что слова Дэвиса ее не оскорбили. Она поблагодарила поклонников за беспокойство и продолжила беседу с журналистом. «Какое это было время. И я искренне верю, что лучшее еще впереди», — отметила звезда.

Дженнифер Лопез уже не в первый раз дает интервью Клейтону Дэвису. Месяц назад редактор беседовал с ней для подкаста Variety’s Awards Circuit.