«Нам нужны эти герои»: звезда «Баффи» намекнула на продолжение сериала

47-летняя американская актриса много лет отказывалась даже от теоретических размышлений о сиквеле, но сейчас сменила мнение. Геллар, сыгравшая главную роль в сериале, рассказала, что готова повторить эту роль после многих лет, когда она говорила «нет», к разочарованию фанатов.