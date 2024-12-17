«Беларусьфильм» просит Фонд кино РФ профинансировать около 20 фильмов

МИНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Киностудия «Беларусьфильм» запросила у Фонда кино России финансирование порядка 20 анимационных, игровых и документальных фильмов в течение 2−3 лет. Об этом сообщил генеральный директор «Беларусьфильма» Юрий Алексей в интервью ТАСС по случаю 100-летия киностудии.
«Мы попросили рассмотреть возможность финансирования совместных международных проектов, значимых для поддержания и развития отношений в рамках Союзного государства. Такие проекты могут поспособствовать развитию образовательных программ, киносетей, поддержке производства фильмов, созданию международной ассоциации киноархивов и многому другому», — сказал гендиректор.
Речь идет о финансировании «трех-пяти анимационных, трех игровых и десяти документальных фильмов в период двух-трех лет, а также оперативном финансировании проектов “Беларусьфильма” из внебюджетных средств фонда», уточнил генеральный директор.
«Благодаря вашему Министерству культуры, Фонду кино Россия смогла за два-три года вообще заменить голливудские фильмы. <…> Россия, Беларусь, Казахстан, Таджикистан должны производить совместные фильмы. Во всех этих странах очень сильная идеология, традиции, культура, и в копродукции это все будет отражено. Там очень солидные, хорошие, достойные режиссеры, операторы. Надо сделать так, как было: ВГИК давал киностудии хороших, достойных операторов, где-то объединить финансирование», — подчеркнул глава киностудии. Как сообщал руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин на Московской международной неделе кино, с 2019 по 2023 год доля отечественных полнометражных фильмов на российском кинорынке выросла с 22% до 72%.
По словам Юрия Алексея, сейчас «Беларусьфильм» выпускает порядка 12−15 документальных фильмов в год. Это фильмы о паралимпийце Алексее Талае, борце вольного стиля Александре Медведе, о геноциде белорусского народа. «Каждый фильм — живой классный час для наших молодых людей, кинолекторий — можно уже не брать учителя. Мы показываем нашим молодым людям героев не посредством интернета, а при помощи документалистики — высокоинтеллектуального кино, раскрывающего человека, его душу», — сказал Алексей.
На киностудии также реставрируют старые фильмы, оцифровывают пленку, делают качественную цветокоррекцию, монтаж, дубляж. Так, в очень хорошем качестве легендарные картины «Беларусьфильма» «Город мастеров» (1965) и «Приключения Буратино» (1975).
«Беларусьфильм» от зарождения до расцвета
17 декабря в Белоруссии отмечают День белорусского кино. Кинопроизводство в Белоруссии началось в 1924 году. Белорусский кинематограф начинался с фильмов о национальном и социальном освобождении и экранизаций литературных произведений. В военное время снимали партизанскую кинолетопись, в послевоенные годы большей частью продолжали выпускаться документальные фильмы и киножурналы.
Расцвет кино Белоруссии пришелся на 1960−80-е годы. Это было время «оттепельных» фильмов о войне, где на первый план выступала судьба отдельного человека, фильмов для детей и юношества («Город мастеров», «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку»).
Событием 1985 года стал снятый совместно с киностудией «Мосфильм» к 40-летию Победы фильм Элема Климова по сценарию Алеся Адамовича «Иди и смотри». Картина вошла в списки лучших фильмов авторитетных западных журналов TimeOut, Empire и Sight&Sound.
С началом 2000-х белорусский кинематограф, пережившие непростые времена в 90-е, стал вновь постепенно набирать обороты. В это десятилетие было снято несколько успешных картин, созданных совместно с Россией — «В августе 44-го» (2000 г.), с которым на киностудию «Беларусьфильм» вернулась ее основная тема — Великой Отечественной войны, а также «Брестская крепость» (2010 г.). В последние годы киностудия активно развивает сотрудничество с другими странами. Так, в ноябре этого года на красной дорожке Международного фестиваля Индии на Гоа был показан российско-белорусский фильм «Черный замок», а этом году было подписано соглашение о сотрудничестве с Китаем и идет подготовка к съемкам совместного фильма «На веки вечные».