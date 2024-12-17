«Беларусьфильм» просит Фонд кино РФ профинансировать около 20 фильмов

С началом 2000-х белорусский кинематограф, пережившие непростые времена в 90-е, стал вновь постепенно набирать обороты. В это десятилетие было снято несколько успешных картин, созданных совместно с Россией — «В августе 44-го» (2000 г.), с которым на киностудию «Беларусьфильм» вернулась ее основная тема — Великой Отечественной войны, а также «Брестская крепость» (2010 г.). В последние годы киностудия активно развивает сотрудничество с другими странами. Так, в ноябре этого года на красной дорожке Международного фестиваля Индии на Гоа был показан российско-белорусский фильм «Черный замок», а этом году было подписано соглашение о сотрудничестве с Китаем и идет подготовка к съемкам совместного фильма «На веки вечные».