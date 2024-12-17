Новый мем с Эммой Робертс завирусился в сети

Актриса Эмма Робертс снова стала мемом. На этот раз предметом насмешек пользователей стало видео, снятое на шоу Valentino 2023 года, когда актрисе задали вопрос: «Какое у тебя guilty pleasure?» («порочное удовольствие» — прим. ред.).
Пользователи превратили отрывок из ролика в вирусный мем. На кадр с лицом Эммы Робертс они добавили разные смешные надписи: «Я после того, как пошутил в сети, но никто не понял, о чем идет речь, так что теперь я просто выгляжу сумасшедшим», «Я, когда нахожусь со своим другом, а он разговаривает с кем-то, кого я не знаю, и я просто стою вот так», «Я пытаюсь вести себя нормально после того, как упала с лестницы в клубе».
Ранее Эмма Робертс заявила о готовности сыграть Бритни Спирс.