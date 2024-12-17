Новый мем с Эммой Робертс завирусился в сети

Пользователи превратили отрывок из ролика в вирусный мем. На кадр с лицом Эммы Робертс они добавили разные смешные надписи: «Я после того, как пошутил в сети, но никто не понял, о чем идет речь, так что теперь я просто выгляжу сумасшедшим», «Я, когда нахожусь со своим другом, а он разговаривает с кем-то, кого я не знаю, и я просто стою вот так», «Я пытаюсь вести себя нормально после того, как упала с лестницы в клубе».