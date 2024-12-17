Флоренс Пью высказалась о дискриминации молодых женщин в Голливуде

В интервью The Times of London, опубликованном в воскресенье, Флоренс Пью откровенно рассказала о том, как ей было сложно попасть в Голливуд, и раскритиковала современные стандарты красоты.
«Есть тонкие грани, рамки, в которых женщина должна оставаться, иначе ее называют взбалмошной дивой, требовательной, проблемной. И я не хочу вписываться в стереотипы, созданные другими, — сказала Пью. — Молодой женщине действительно утомительно работать в этой отрасли, да и во всех других отраслях тоже».
Но Пью признает, что ей нравятся смелые идеи — например, о том, как должны выглядеть женщины в глазах общественности.
«Я помню, как смотрела на эту индустрию и жалела, что пока там не представлена. Я помню ужасные заголовки о том, что Кира Найтли больше не худая, или о том, как женщины срываются и падают, несмотря на то, что они талантливы и красивы, — отметила Флоренс. — Единственное, о чем люди хотят говорить, — это какая-то бесполезная чушь о том, как выглядят женщины. Мне хотелось пойти наперекор этим правилам».
Пью не первый раз высказывается в сторону стандартов красоты. В 2022 году она рассказала The Telegraph, что в начале карьеры ей посоветовали похудеть и изменить внешний вид. Она также активно возражала против комментария о ее «толстых бедрах» в обзоре одного из фильмов в 2019 году.
«Я горжусь тем, что осталась одна и выгляжу так, как выгляжу — меня действительно интересуют люди, которые все еще злятся на меня за то, что я не теряю больше веса, или которые просто ненавидят мое кольцо в носу, — возмущается актриса. — Я не смогу просто изменить существующее положение вещей, но я, безусловно, могу помочь молодым женщинам, приходящим в эту индустрию. В моих силах заводить разговоры о дискриминации там, где раньше не осмеливались их заводить».