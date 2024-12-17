Флоренс Пью высказалась о дискриминации молодых женщин в Голливуде

«Я горжусь тем, что осталась одна и выгляжу так, как выгляжу — меня действительно интересуют люди, которые все еще злятся на меня за то, что я не теряю больше веса, или которые просто ненавидят мое кольцо в носу, — возмущается актриса. — Я не смогу просто изменить существующее положение вещей, но я, безусловно, могу помочь молодым женщинам, приходящим в эту индустрию. В моих силах заводить разговоры о дискриминации там, где раньше не осмеливались их заводить».