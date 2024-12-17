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Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя одинокой

Актриса рассказала, что чувство одиночества роднит ее с оперной певицей Марией Каллас
Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

Брэд Питт и Анджелина Джоли, которые рассталась восемь лет назад, до сих пор находятся в разгаре ожесточенной судебной тяжбы. Предметом спора является их семейный виноградник во Франции — бывшие возлюбленные никак не могут его поделить.

Спустя годы после скандального расставания 49-летняя Анджелина сделала откровенное признание о том, что сейчас проводит большую часть своего времени в одиночестве. В интервью The Sun Анджелина рассказала, что ее общая черта с оперной звездой Марией Каллас, роль которой он играет в биографическом фильме «Мария», — это одиночество.

«У меня есть дети, которых я люблю, но, будучи взрослой, я часто бываю одна, и я отождествляю себя с ее одиночеством и тоской», — отметила Джоли.

«Я так же не совсем поняла, как прожить жизнь так, чтобы не быть одной. Думаю, многие творческие люди чувствуют, что мы как личности находимся в невесомости, — говорит Джоли. — Мы как будто еще не совсем обосновались в этой жизни. Так что иногда это приводит нас к странным последствиям».

Ранее сообщалось, что Брэду Питту и Анджелине Джоли предложили сняться вместе за $60 млн.