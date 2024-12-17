Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя одинокой

«Я так же не совсем поняла, как прожить жизнь так, чтобы не быть одной. Думаю, многие творческие люди чувствуют, что мы как личности находимся в невесомости, — говорит Джоли. — Мы как будто еще не совсем обосновались в этой жизни. Так что иногда это приводит нас к странным последствиям».