Бориса Щербакова перевели из реанимации

По данным издания, Щербаков попал в реанимацию из-за снижения натрия в крови. Сейчас он продолжает лечение в клинике. Как отмечает 112, у артиста выявили ряд серьезных хронических заболеваний. К примеру, проблемы с лучезапястными суставами.