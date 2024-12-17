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56-летняя Наоми Уоттс станцевала в красном кружевном боди

Звезда «Кинг-Конга» показала фигуру в откровенном наряде
56-летняя звезда «Кинг Конга» станцевала в красном кружевном боди
56-летняя звезда «Кинг Конга» станцевала в красном кружевном бодиИсточник: Газета.Ру

56-летняя звезда «Кинг-Конга» показала фигуру в красном кружевном боди. Наоми Уоттс сняла на видео, как танцевала в ванной, и поделилась кадрами в соцсетях.

«Танцы сквозь этот праздничный хаос… единственное, что держит нас в здравом уме», — отшутилась знаменитость.

Артистка недавно запустила собственную линию продуктов для красоты и здоровья, которые помогают бороться с изменениями состояния кожи и организма в период менопаузы. Уоттс признавалась, что однажды ее предупредили о потере востребованности в Голливуде, если она «станет слишком старой». По мнению знаменитости, эйджизм стал глобальной проблемой, которую необходимо решать всеми силами. Звезда убеждена, что женщины не должны бояться возрастных изменений или стыдиться говорить о менопаузе.

Уоттс замужем за коллегой Билли Крудапом. Актеры начали встречаться в 2017 году, познакомившись на съемочной площадке сериала «Цыганка». Пара не афишировала помолвку и свадьбу, но папарацци удалось снять их с обручальными кольцами. Позже звезда призналась, что официально зарегистрировала отношения с Крудапом, и показала фото с торжества.

У актрисы двое детей от американского коллеги Лива Шрайбера, известного по ролям в фильмах «Сумерки», «Люди Икс: Начало. Росомаха». Их старшему сыну Александру Питу 17 лет, а младшему Сэмюэлю Каю 16 лет.

Ранее Наоми Уоттс с мужем воссоздали культовую сцену поцелуя из фильма.