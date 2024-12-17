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Фильм «Анора» с российскими актерами назвали лучшим в 2024 году

В составлении рейтинга принимали участие 177 авторитетных критиков

Картину «Анора» признали лучшим фильмом 2024 года по версии портала IndieWire. Полный список из 10 лучших лент опубликован на сайте издания. В составлении рейтинга принимали участие 177 авторитетных критиков.

В «Аноре» американского режиссера Шона Бейкера снялись российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн. На втором месте рейтинга расположился «Бруталист» Брэди Корбета, а замкнул тройку фильм «Мальчишки из “Никеля”» — экранизация нашумевшего бестселлера писателя Колсона Уайтхеда.

Ранее Юра Борисов получил премии кинокритиков Сан-Франциско и Торонто.