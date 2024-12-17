Новый фильм Marvel провалился в прокате

Картина с Аароном Тейлором-Джонсоном в главной роли собрала всего 11 миллионов долларов за первый уик-энд в прокате США. Это официально худший дебют среди картин Sony о персонажах Marvel. Ранее антирекорд установил фильм «Мадам Паутина», которая на старте собрала 15,3 миллиона.