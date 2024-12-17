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Новый фильм Marvel провалился в прокате

Фильм «Крейвен-охотник» собрал всего 11 миллионов долларов за первый уик-энд в прокате США

Новый фильм студии Marvel «Крейвен-охотник» провалился в прокате. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на данные американского бокс-офиса.

Картина с Аароном Тейлором-Джонсоном в главной роли собрала всего 11 миллионов долларов за первый уик-энд в прокате США. Это официально худший дебют среди картин Sony о персонажах Marvel. Ранее антирекорд установил фильм «Мадам Паутина», которая на старте собрала 15,3 миллиона.

Напомним, что бюджет фильма составил более 110 миллионов долларов. В картине также снялся российский актер Юрий Колокольников, известный западному зрителю по роли в сериале «Игра престолов».

Ранее Аарон Тейлор-Джонсон был назван самым красивым мужчиной.