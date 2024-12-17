В Москве обокрали актера комедии «Бедный олигарх»

В фильмографии актера Даниила Галушки также такой проект, как «На солнце, вдоль рядов кукурузы». На Кинопоиске он значится как продюсер предстоящего фильма Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане», который выйдет 12 февраля 2026 года, и экранизации «Войны и мира».