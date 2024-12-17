Жена Павла Прилучного в платье с декольте пришла на премьеру с мужем

На мероприятии супруги отвечали на вопросы журналистов. Знаменитости признались, что смотрят шоу «Битва экстрасенсов», но сами не обращались к людям со сверхъестественными способностями. Зепюр Брутян заявила, что они с Павлом Прилучным ходят в церковь.