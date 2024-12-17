Жена Павла Прилучного в платье с декольте пришла на премьеру с мужем

Актер Павел Прилучный и его супруга Зепюр Брутян посетили премьеру сериала «13 клиническая. Начало», которая состоялась в кинотеатре «Художественный». Об этом сообщает портал «Страсти».
Павел Прилучный позировал фотографам в черном пиджаке и белой рубашке, а Зепюр Брутян — в черном облегающем платье с декольте. Актриса собрала волосы в хвост и сделала макияж с черными стрелками и блеском для губ.
На мероприятии супруги отвечали на вопросы журналистов. Знаменитости признались, что смотрят шоу «Битва экстрасенсов», но сами не обращались к людям со сверхъестественными способностями. Зепюр Брутян заявила, что они с Павлом Прилучным ходят в церковь.
Актеры познакомились во время съемок фильма «В клетке» и поженились в августе 2022 года. В апреле 2023-го Зепюр Брутян родила их общего сына Микаэля. У Прилучного также есть сын Тимофей и дочь Мия от артистки Агаты Муцениеце.