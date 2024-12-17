Звезда «Ворониных» показала фигуру в облегающем боди

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова снялась в откровенном боди. Актриса выложила фото в соцсети.
42-летняя Волкова поделилась результатом своей недавней фотосессии. Артистка предстала перед камерой в облегающем боди, капроновых колготках и туфлях на каблуках. Знаменитость позировала с собранными в пучок волосами и макияжем с темными тенями.
«Сила женщины в ее нежности, а красота — в ее уверенности… Именно с такой цитатой выкладываю эту серию фото, тысячу раз усомнившись, а не чересчур ли я тут суровая и серьезная?» — подписала кадры Волкова.
В октябре звезда сериала «Воронины» снялась в элегантном наряде. Екатерина Волкова выложила фото, где была одета в черное силуэтное макси-платье с разрезом до бедра и открытой спиной. Артистка также надела золотые массивные серьги в виде цветов и блестящие босоножки на каблуках. Актриса сделала укладку и макияж с черными стрелками, серебристыми тенями и красной помадой.