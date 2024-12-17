Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Ворониных» показала фигуру в облегающем боди

Актриса Екатерина Волкова поделилась кадрами из новой фотосессии в соцсети

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова снялась в откровенном боди. Актриса выложила фото в соцсети.

Екатерина Волкова, фото: соцсети
Екатерина Волкова, фото: соцсети

42-летняя Волкова поделилась результатом своей недавней фотосессии. Артистка предстала перед камерой в облегающем боди, капроновых колготках и туфлях на каблуках. Знаменитость позировала с собранными в пучок волосами и макияжем с темными тенями.

«Сила женщины в ее нежности, а красота — в ее уверенности… Именно с такой цитатой выкладываю эту серию фото, тысячу раз усомнившись, а не чересчур ли я тут суровая и серьезная?» — подписала кадры Волкова.

В октябре звезда сериала «Воронины» снялась в элегантном наряде. Екатерина Волкова выложила фото, где была одета в черное силуэтное макси-платье с разрезом до бедра и открытой спиной. Артистка также надела золотые массивные серьги в виде цветов и блестящие босоножки на каблуках. Актриса сделала укладку и макияж с черными стрелками, серебристыми тенями и красной помадой.