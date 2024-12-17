Юра Борисов получил премии кинокритиков Сан-Франциско и Торонто

За лучшую роль второго плана его наградила ассоциация кинокритиков Торонто (TFCA), которая также отдала аналогичную награду Кирану Калкину за роль в фильме Джесси Айзенберга «Настоящая боль». Майки Мэдисон из «Аноры» получила приз за лучшую актерскую игру.