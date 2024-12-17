Юра Борисов получил премии кинокритиков Сан-Франциско и Торонто

Российский актер Юра Борисов получил новые международные награды за игру в фильме Шона Бейкера «Анора».
За лучшую роль второго плана его наградила ассоциация кинокритиков Торонто (TFCA), которая также отдала аналогичную награду Кирану Калкину за роль в фильме Джесси Айзенберга «Настоящая боль». Майки Мэдисон из «Аноры» получила приз за лучшую актерскую игру.
Также роль Борисова отметили как лучшую роль второго плана кинокритики Сан-Франциско (SFBAFCC), кроме того, они отдали «Аноре» приз за лучший фильм.
10 декабря сообщалось, что Юра Борисов стал первым россиянином, получившим номинацию на премию «Золотой глобус».
В мае драмеди «Анора» о стриптизерше, закрутившей роман с сыном русского олигарха, удостоилось гран-при Каннского кинофестиваля. В картине Борисов играет телохранителя Игоря, в котором главная героиня после не самого удачного знакомства неожиданно находит поддержку.
Ранее стало известно, что Марк Эйдельштейн и Юра Борисов выступят на фестивале «Хомякон».