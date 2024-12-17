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Зендая и Роберт Паттинсон завершили работу над фильмом «Драма»

Премьера картины планируется в 2025 году

Завершились съемки фильма «Драма» с Зендаей и Робертом Паттинсоном. В Сети появились кадры с закрытой вечеринки в Бостоне.

Зендая, Роберт Паттинсон и члены съемочной группы фильма «Драма»
Зендая, Роберт Паттинсон и члены съемочной группы фильма «Драма»

На фотографиях запечатлены участники съемочной группы, а также представлены кадры с использованием реквизитов. Фанаты в восторге от актерского состава и с нетерпением ждут выхода фильма.

Фильм «Драма» будет выпущен в 2025 году. Режиссером картины стал Кристоффер Боргли, а в главных ролях также снимались Мамуд Ати и Алана Хаим. Сюжет фильма рассказывает о паре, готовящейся к свадьбе, но неожиданные события ставят под угрозу их отношения.