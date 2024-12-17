Зендая и Роберт Паттинсон завершили работу над фильмом «Драма»

Фильм «Драма» будет выпущен в 2025 году. Режиссером картины стал Кристоффер Боргли, а в главных ролях также снимались Мамуд Ати и Алана Хаим. Сюжет фильма рассказывает о паре, готовящейся к свадьбе, но неожиданные события ставят под угрозу их отношения.