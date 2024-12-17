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Киркоров пострадал на съемках фильма «Братья»

Певец также поделился, что тонул в болоте, лазил по скалам и плыл в ледяной реке на съемках

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что пострадал на съемках комедии «Братья». Его слова передает «Пятый канал».

По словам исполнителя, его укусила выдра, и этот момент попал в кадр. Затем, продолжил Киркоров, он упал в обморок, а коллега по фильму Денис Дорохов начал делать ему искусственное дыхание, чтобы привести его в чувства.

Киркоров также поделился, что тонул в болоте, лазил по скалам и плыл в ледяной реке на съемках. Он признался, что работа над комедией позволила ему укрепить дух и характер.

Приключенческая комедия «Братья» выйдет в российский прокат 19 декабря. Она расскажет о бездельнике из Сочи Славке (Денис Дорохов), который срочно нуждается в доноре-родственнике. У него находится единственный брат, знаменитый певец Филипп Киркоров. Родственникам предстоит познакомиться и вместе пройти испытания, которые ожидают их на пути.

Ранее Дорохов рассказал о шутках над Киркоровым из-за розовой кофты.