В Индии почти две тысячи зрителей посетили Фестиваль российского кино

На открытии смотра в Мумбаи организаторы показали фильм «Триумф» (2024) режиссера Михаила Лукачевского, который рассказывает историю тренера по вольной борьбе Дмитрия Коркина и его воспитанников, покоривших Олимпийские игры. В пятницу показы начались в Нью-Дели с картины «Сто лет тому вперед» (2024) Александра Андрющенко, снятого по мотивам одноименного советского романа Кира Булычева 1978 года из цикла об Алисе Селезневой. Также в программу фестиваля вошли картины «Лед 3» (2024) режиссера Юрия Хмельницкого, «Летучий корабль» (2024) Ильи Учителя и «Пираты галактики Барракуда» (2024) Антона Борматова.