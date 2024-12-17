В Индии почти две тысячи зрителей посетили Фестиваль российского кино

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 декабря. /ТАСС/. Фестиваль российского кино с большим успехом прошел в Индии. Как рассказала ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Индии Елена Ремизова, на показы картин из России пришли почти две тысячи зрителей.
«Интерес очень большой. Всегда полные залы», — отметила она.
Фестиваль, организованный «Роскино» при поддержке Министерства культуры РФ, прошел в Индии
«В этом году мы расширили географию, представили фестиваль сразу в двух городах — Мумбаи и Нью-Дели. Зрители приходили в кинотеатры за полтора часа, выстраивались в очереди и с удовольствием участвовали в сессиях “вопрос-ответ”, выражали свои эмоции и задавали много вопросов», — отметила в беседе с ТАСС заместитель генерального директора «Роскино» Оксана Фролова.
На открытии смотра в Мумбаи организаторы показали фильм «Триумф» (2024) режиссера Михаила Лукачевского, который рассказывает историю тренера по вольной борьбе Дмитрия Коркина и его воспитанников, покоривших Олимпийские игры. В пятницу показы начались в Нью-Дели с картины «Сто лет тому вперед» (2024) Александра Андрющенко, снятого по мотивам одноименного советского романа Кира Булычева 1978 года из цикла об Алисе Селезневой. Также в программу фестиваля вошли картины «Лед 3» (2024) режиссера Юрия Хмельницкого, «Летучий корабль» (2024) Ильи Учителя и «Пираты галактики Барракуда» (2024) Антона Борматова.
Пишущий о кино индийский портал Bollywood Hungama в своем обзоре отметил, что «фестиваль продемонстрировал великолепие российского кино, подчеркнув непроходящую дружбу между Индией и Россией». «Атмосфера фестиваля была теплой, гостеприимной и семейной, что сделало его хитом среди зрителей всех возрастов», — говорится в публикации.
«Российский кинофестиваль 2024 года был не просто кинематографическим смотром — он стал культурным мостом, способствующим укреплению взаимного уважения и понимания между Индией и Россией. Зрители с нетерпением ждут следующего выпуска и еще одну замечательную подборку российских фильмов в 2025 году», — указали обозреватели.