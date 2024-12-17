В истинность чувств в знаменитых парах мало кто верит. Одни называют такие отношения взаимовыгодным пиаром, другие — временной интрижкой. Но есть примеры, доказывающие, что настоящая любовь существует и среди звезд. Причем в некоторых случаях чувствам не помеха даже большая разница в возрасте.
Мы уже рассказывали о крепких парах отечественных звезд. О голливудских семьях, в которых один из супругов значительно старше другого, читайте в этой статье.
1. Сэм и Аарон Тейлор-Джонсон — постановщица старше актера на 24 года
Претендент на роль Джеймса Бонда в 2024 году был признан самым красивым мужчиной. Неудивительно, что у Аарона Тейлора-Джонсона миллионы поклонниц по всему миру. Но сердце 34-летнего актера давно занято. Он 12 лет состоит в браке с режиссером Сэм Тейлор-Джонсон, которая старше его на 24 года.
На момент знакомства Аарону было 17 лет, а его будущей супруге — 41 год. Тогда актер проходил пробы на главную роль в фильме «Стать Джоном Ленноном», который снимала Саманта. По словам постановщицы, увидев юного Тейлор-Джонсона, она сразу поняла, что именно он сыграет в этой ленте.
Во время съемок между Аароном и Сэм вспыхнули чувства. На тот момент актеру уже исполнилось 18. Все развивалось стремительно, и на премьере картины в 2009 году режиссер получила предложение руки и сердца. К 20-летию Тейлора-Джонсона возлюбленная подарила ему первенца, а спустя полтора года у пары родилась вторая дочь. В 2012-м супруги сыграли пышную свадьбу.
Несмотря на критику, чета Тейлор-Джонсон счастлива уже 12 лет. Актер регулярно публикует в соцсетях семейные кадры и признается Сэм в любви. Она же регулярно снимает мужа в своих фильмах и не реагирует на то, что о них говорят.
2. Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс — актер старше избранницы на 25 лет
Интересный факт из жизни этой звездной четы: супруги родились в один день, но с разницей в четверть века. Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс считаются одной из самых крепких пар Голливуда — вместе они уже 26 лет. Начало их истории любви напоминает знакомство Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой. На момент первой встречи, которая тоже состоялась на кинофестивале, Дуглас был одним из самых востребованных и популярных актеров, а Зета-Джонс после выхода фильма «Маска Зорро» только начала вживаться в образ звезды. Будущие супруги встретились в баре, пообщались, и в тот же день Майкл заявил актрисе, что станет отцом ее будущих детей.
Так и случилось. В канун 1999 года Дуглас сделал возлюбленной предложение руки и сердца, на которое та ответила согласием. Зета-Джонс получила от актера кольцо с бриллиантом за миллион долларов. Вскоре Кэтрин забеременела и родила сына Дилана. Уже после появления малыша на свет пара сыграла роскошную свадьбу в Нью-Йорке. Спустя три года в семье произошло пополнение — на свет появилась дочь Кэрис.
Кстати, в 2013 году прошли слухи, что брак Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс дал трещину. Сообщалось даже, что супруги разъехались. Сами актеры не стали отрицать наличие проблем в семье. Но кризис им удалось преодолеть.
3. Джейсон Стэйтем и Роузи Хантингтон-Уайтли — актер старше модели на 20 лет
Один из самых брутальных актеров Голливуда и «ангел» Victoria’s Secret начали встречаться на следующий день после знакомства — настолько их захлестнули чувства друг к другу. Тогда Роузи было 23 года, а Джейсону — 43. Поначалу они не распространялись о своих отношениях — проверяли их на прочность. Но спустя полгода наконец обрадовали поклонников и прессу совместным выходом в свет.
Несмотря на то, что новости о помолвке Стэйтема и Хантингтон-Уайтли регулярно появляются в СМИ, влюбленные до сих пор официально не женаты. По словам обоих, штамп в паспорте для них ничего не значит.
Джейсон и Роузи воспитывают сына и дочь. Семейными кадрами они щедро делятся в соцсетях, но выводить наследников в свет пока не спешат.
4. Харрисон Форд и Калиста Флокхарт — актер старше своей жены на 23 года
Звезда «Индианы Джонса» доказывает, что свою любовь можно встретить в любом возрасте. С нынешней женой Калистой Флокхарт актер познакомился, когда ему было 60 лет. Случилось это на премии «Золотой глобус». Харрисон Форд был очарован актрисой и, несмотря на большую разницу в возрасте, решился пригласить ее на ужин. Калиста согласилась, и с тех пор супруги не расставались.
Актер быстро нашел общий язык с Лиамом — приемным сыном Флокхарт. На момент знакомства Харрисона и Калисты мальчику едва исполнился год.
Влюбленные со свадьбой не спешили, поэтому узаконили свои отношения лишь спустя восемь лет совместной жизни. В день регистрации брака Харрисон Форд решился на еще один серьезный шаг: он усыновил Лиама.
5. Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин — актер старше модели на 22 года
Будущая манекенщица была еще совсем юной девушкой, когда плакаты с Сильвестром Сталлоне украшали каждый тренажерный зал. Дженнифер Флавин была влюблена в своего кумира еще со школьных времен, поэтому была невероятно счастлива оказаться на съемочной площадке фильма «Рокки 5». Там будущие супруги и познакомились.
Отношения актера и модели не были идеальными. Они несколько раз расставались и сходились. Но в 1997 году Сталлоне и его избранница узаконили свой союз. Причем актеру тогда исполнился 51 год, а модели было 29 лет. В браке у Сильвестра и Дженнифер родились три дочери-красавицы — София, Систин и Скарлет.
О парах Голливуда, которые разводились и женились вновь, читайте на «Кино Mail».