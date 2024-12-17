Интересный факт из жизни этой звездной четы: супруги родились в один день, но с разницей в четверть века. Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс считаются одной из самых крепких пар Голливуда — вместе они уже 26 лет. Начало их истории любви напоминает знакомство Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой. На момент первой встречи, которая тоже состоялась на кинофестивале, Дуглас был одним из самых востребованных и популярных актеров, а Зета-Джонс после выхода фильма «Маска Зорро» только начала вживаться в образ звезды. Будущие супруги встретились в баре, пообщались, и в тот же день Майкл заявил актрисе, что станет отцом ее будущих детей.