Верник, Жизневский и Егоров получили «Звезду театрала» как лучшие актеры

Жизневский награжден за «Лучшую роль театрального актера в кино» за исполнение роли Игоря Грома в сериале «Майор Гром: Игра». Жизневский поблагодарил зрителей, создателей фильма и свою семью. «И, конечно, я тоже имею причастность к этой сцене. Я учился через один дом отсюда — в Щукинском институте. И здесь, в 2007 году, играл в спектакле “Мадемуазель Нитуш” в массовке. Мечтал работать в театре имени Евгения Вахтангова, но, к сожалению, не срослось. Сейчас работаю в Александринском театре, чему безумно рад, и время от времени как театральный актер хожу сниматься в кино», — поделился актер.