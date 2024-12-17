Верник, Жизневский и Егоров получили «Звезду театрала» как лучшие актеры

МОСКВА, 16 декабря./ТАСС/. Актеры театра и кино Игорь Верник, Тихон Жизневский и Евгений Егоров стали лучшими актерами по версии международной премии зрительских симпатий «Звезда театрала». Церемония награждения прошла в театре имени Вахтангова, передает корреспондент ТАСС.
Верник был удостоен награды в номинации «Лучшая мужская роль» за исполнение роли Арбенина в спектакле МХТ им. А. П. Чехова «Маскарад с закрытыми глазами». «Без зрителей бессмысленно выходить на сцену. Можно жить без зрителей, но на сцену, все-таки выходишь ради них. Я, конечно, очень благодарен редакции журнала “Театрал”. Это прекрасный журнал, прекрасный, который придумал замечательную премию. А роль Арбенина принесла мне уже третью статуэтку», — сказал Верник, получая награду.
Жизневский награжден за «Лучшую роль театрального актера в кино» за исполнение роли Игоря Грома в сериале «Майор Гром: Игра». Жизневский поблагодарил зрителей, создателей фильма и свою семью. «И, конечно, я тоже имею причастность к этой сцене. Я учился через один дом отсюда — в Щукинском институте. И здесь, в 2007 году, играл в спектакле “Мадемуазель Нитуш” в массовке. Мечтал работать в театре имени Евгения Вахтангова, но, к сожалению, не срослось. Сейчас работаю в Александринском театре, чему безумно рад, и время от времени как театральный актер хожу сниматься в кино», — поделился актер.
Награду за «Лучшую мужскую роль второго плана» получил Егоров, за роль Джонатана в спектакле «Дракула» в Современном театре антрепризы. Он признался, что никогда не учился театральному искусству и больше ассоциирует себя с рок-сценой, но очень благодарен за доверие зрителей, которые проголосовали за него в этой номинации.
О премии
«Звезда театрала» учреждена в 2008 году, это единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Ее лауреатов путем интернет-голосования определяет многотысячная зрительская аудитория по всему миру.
Награда победителям — фарфоровая статуэтка Мима, которую специально для «Звезды театрала» изготовила подмосковная студия Дмитрия и Елизаветы Кургановых.
ТАСС является генеральным информационным партнером премии.