Вера Алентова получила премию «Звезда театрала» в номинации «Легенда сцены»

«Спасибо зрителям и тем, кто меня любит, тем, кто за меня голосовал. Одна такая статуэтка у меня уже есть. Быть легендой при жизни очень почетно», — сказала она и прочитала монолог своей героини из спектакля «Мадам Рубинштейн», которая говорит: «Благодарю вас за честь! Я ее заслужила». Эту цитату Алентовой зрители встретили аплодисментами.