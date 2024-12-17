Вера Алентова получила премию «Звезда театрала» в номинации «Легенда сцены»

МОСКВА, 16 декабря./ТАСС/. Народная артистка РФ Вера Алентова награждена премией зрительских симпатий «Звезда театрала» в номинации «Легенда сцены». Церемония награждения прошла в Театре имени Евгения Вахтангова, передает корреспондент ТАСС.
«Спасибо зрителям и тем, кто меня любит, тем, кто за меня голосовал. Одна такая статуэтка у меня уже есть. Быть легендой при жизни очень почетно», — сказала она и прочитала монолог своей героини из спектакля «Мадам Рубинштейн», которая говорит: «Благодарю вас за честь! Я ее заслужила». Эту цитату Алентовой зрители встретили аплодисментами.
Всего у «Звезды театрала 2024» 17 номинаций. И лишь в одной из них — в почетной номинации «Легенда сцены» — победители определяются без зрительского голосования редколлегией журнала «Театрал» и утверждаются общественным советом премии.
Лауреаты в этой номинации объявляются заранее и уже известны. В 2024 году «легендами сцены» стали народная артистка РФ Вера Алентова, которая служит в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, народный артист СССР Владимир Васильев и народный артист РФ Михаил Филиппов.
Премия в номинации «Легенда сцены» присуждается за многолетнее служение искусству. Прежде этой награды были удостоены Юрий Любимов, Марк Захаров, Валентин Гафт, Василий Лановой, Инна Чурикова, Олег Басилашвили, Алла Демидова, Светлана Немоляева, Александр Ширвиндт, Станислав Любшин и многие другие.
О премии
«Звезда театрала» учреждена в 2008 году, это единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Ее лауреатов путем интернет-голосования определяет многотысячная зрительская аудитория по всему миру.
Награда победителям — фарфоровая статуэтка Мима, которую специально для «Звезды театрала» изготовила подмосковная студия Дмитрия и Елизаветы Кургановых.
ТАСС является генеральным информационным партнером премии.