Екатерина Шпица показала, как выглядела в 15 лет

В 2005 году артистка переехала в Москву, а через пять лет вышла замуж за каскадера Константина Адаева, с которым рассталась вскоре после рождения первенца. Когда ребенку было четыре месяца, артистка снималась в фильме «Поддубный», она брала сына на площадку и в перерывах кормила грудью. Шпица признавалась, что было непросто, но она не могла себе позволить сидеть дома без работы.