Екатерина Шпица показала, как выглядела в 15 лет

Актриса Екатерина Шпица показала, как выглядела в подростковом возрасте. Звезда опубликовала архивное фото, снятое перед выходом на сцену.
«Тут мне 15. Я в своей пермской театральной студии “КОД” при Дворце творчества юных. Пермь дала мне большой творческий старт, как и многим молодым людям», — отметила звезда.
В 2005 году артистка переехала в Москву, а через пять лет вышла замуж за каскадера Константина Адаева, с которым рассталась вскоре после рождения первенца. Когда ребенку было четыре месяца, артистка снималась в фильме «Поддубный», она брала сына на площадку и в перерывах кормила грудью. Шпица признавалась, что было непросто, но она не могла себе позволить сидеть дома без работы.
В 2021 году звезда вновь вышла замуж, ее избранником стал фотограф и фитнес-тренер Руслан Панов, до свадьбы пара встречалась три года. Артистка отмечала в личном блоге, что супругу удалось найти контакт с ее сыном, хотя она переживала, как ребенок отнесется к появлению в его жизни нового человека. По словам знаменитости, Герман подружился с отчимом и часто обращается к нему за советами.