Мария Горбань о съемках с Павлом Прилучным: «Была обворожена им»

«Понимаете — когда Кирилл говорит: “Встань сюда, потому что так лучше по свету”, а я понимаю, что мне по актерской игре неудобно. Другим я могу спокойно сказать, а с ним как-то могла вспылить. Вот это было самое сложное», — поделилась артистка.