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Мария Горбань о съемках с Павлом Прилучным: «Была обворожена им»

Актриса Мария Горбань вспомнила, что Прилучный вел себя галантно на съемках

Актриса Мария Горбань призналась в беседе с Voice, что впервые столкнулась на съемочной площадке с Павлом Прилучным на проекте «Постучись в мою Тверь».

«И была просто обворожена им. <…> Паша — настоящий мужчина с большой буквы — делал все, чтобы было комфортно, и не только мне. Девушкам всегда стул поставит. Он очень воспитанный, галантный молодой человек», — заявила артистка.

По словам Горбань, она также восхищалась актерским талантом Прилучного. Актриса рассказала, что «отключалась и забывала текст», когда наблюдала за работой актера в драматических сценах. Горбань отметила, что Прилучный настолько сильно вживается в роль, что иногда кажется, будто у него «вот-вот слеза побежит».

Также Горбань раскрыла, что ей было трудно работать со своим супругом, оператором Кириллом Зоткиным в «Постучись в мою Тверь». Она уверила, что это последний проект, в котором она работает с мужем. Актриса призналась, что ей тяжело разграничить личные и профессиональные отношения.

«Понимаете — когда Кирилл говорит: “Встань сюда, потому что так лучше по свету”, а я понимаю, что мне по актерской игре неудобно. Другим я могу спокойно сказать, а с ним как-то могла вспылить. Вот это было самое сложное», — поделилась артистка.

Мария Горбань официально зарегистрировала отношения с кинооператором Кириллом Зоткиным в начале 2021 года, а 5 августа она родила от него сына Нилана. Звезда также воспитывает дочь Стефанию от осветителя Олега Филатова, с которым развелась в 2018 году.