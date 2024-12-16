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Стали известны подробности сюжета третьего сезона «Папины дочки. Новые»

Премьера нового сезона состоится 2 января

Премьера третьего сезона сериала «Папины дочки. Новые» состоится 2 января на Start и СТС. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

В новых сериях глава семейства Веник (Филипп Бледный) скроет от девочек свои отношения с психологом Татьяной. Пара часто будет попадать в нелепые ситуации из-за того, что им негде встречаться. Старшей дочери Веника Соне (Полина Денисова) придется выбирать между тремя поклонниками, Лизе (Виталия Корниенко) и Диане (Ева Смирнова) бороться за личное пространство, а Арине (Полина Айнутдинова) доказывать свою значимость.

Героиня актрисы Татьяны Орловой, секретарша Тамара, встретит давнюю любовь в новых сериях.

Актриса Лиза Арзамасова напомнила, что предыдущий сезон «Папиных дочек» оборвался на незавершенной истории любви с Борей. В третьем сезоне их роман выйдет на новый уровень.

«Это была настоящая история Золушки, которая много училась, трудилась и которую все считали дурнушкой, а она встретила любовь в лице настоящего принца. Галина Сергеевна всегда знала цену крепким отношениям и настоящей любви, поэтому заслужила счастье», — поделилась актриса.

Также Start и СТС уже приступили к съемкам четвертого сезона шоу. Его дата выхода пока неизвестна.