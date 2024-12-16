Стали известны подробности сюжета третьего сезона «Папины дочки. Новые»

В новых сериях глава семейства Веник (Филипп Бледный) скроет от девочек свои отношения с психологом Татьяной. Пара часто будет попадать в нелепые ситуации из-за того, что им негде встречаться. Старшей дочери Веника Соне (Полина Денисова) придется выбирать между тремя поклонниками, Лизе (Виталия Корниенко) и Диане (Ева Смирнова) бороться за личное пространство, а Арине (Полина Айнутдинова) доказывать свою значимость.