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Марк Эйдельштейн и Юра Борисов выступят на фестивале «Хомякон»

Звезды фильма «Анора» станут специальными гостями фестиваля кино, игр и комиксов
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail, кинообозреватель
Марк Эйдельштейн и Юра Борисов на премьере фильма «Анора»
Марк Эйдельштейн и Юра Борисов на премьере фильма «Анора»Источник: Legion-Media.ru

Марк Эйдельштейн и Юра Борисов, исполнившие ведущие роли в драмеди Шона Бэйкера «Анора», станут специальными гостями фестиваля кино, игр и комиксов «Хомякон».

Борисов представит свои новые работы — фантастический боевик «Девятая планета» и масштабную биографическую драму «Пророк. История Александра Пушкина». В свою очередь, Эйдельштейн встретится с фанатами, ответит на вопросы и раздаст автографы, а также раскроет детали съемок второго сезона сериала «Монастырь».

Фестиваль «Хомякон» пройдет в московском Экспоцентре 20—22 декабря. В рамках мероприятия три дня подряд будут проходить выставки, ярмарки, концерты, конкурс косплея, а также презентации и встречи с создателями различных фильмов и сериалов.

Влад Коноплев, Вера Вольт и Константин Плотников на съемках фильма «Король и Шут. Навсегда»
Влад Коноплев, Вера Вольт и Константин Плотников на съемках фильма «Король и Шут. Навсегда»

От киновселенной Bubble на сцену фестиваля поднимутся актеры Тихон Жизневский, Дмитрий Чеботарев, Ольга Сутулова, Олег Чугунов, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Андрей Трушин, Кай Гетц, Алексей Ведерников, а также комик Евгений Чебатков и режиссер Олег Трофим. Основатели Bubble Studios Артем Габрелянов, Роман Котков и Михаил Китаев расскажут подробности грядущего сериала «Фурия».

Леон Кемстач на съемках фильма «(Не)искусственный интеллект»
Леон Кемстач на съемках фильма «(Не)искусственный интеллект»

Также на «Хомяконе» высадится целый десант звезд сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» со своими новыми проектами. Леон Кемстач и Алексей Чадов представят фантастическую комедию «(Не)искусственный интеллект», Рузиль Минекаев и Юлия Хлынина расскажут про мистическую комедию «Подслушано в Рыбинске», а Ярослав Могильников, Глеб Калюжный и Гоша Куценко расскажут про новый исторический детектив «Красный шелк».

Музыкальными хедлайнерами в разные дни станут группы NOMADS, Chili Cheese & Сергей Горошко, а также «Комната культуры».