Марк Эйдельштейн и Юра Борисов выступят на фестивале «Хомякон»

Борисов представит свои новые работы — фантастический боевик «Девятая планета» и масштабную биографическую драму «Пророк. История Александра Пушкина». В свою очередь, Эйдельштейн встретится с фанатами, ответит на вопросы и раздаст автографы, а также раскроет детали съемок второго сезона сериала «Монастырь».