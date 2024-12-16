Марк Эйдельштейн и Юра Борисов выступят на фестивале «Хомякон»

Марк Эйдельштейн и Юра Борисов, исполнившие ведущие роли в драмеди Шона Бэйкера «Анора», станут специальными гостями фестиваля кино, игр и комиксов «Хомякон».
Борисов представит свои новые работы — фантастический боевик «Девятая планета» и масштабную биографическую драму «Пророк. История Александра Пушкина». В свою очередь, Эйдельштейн встретится с фанатами, ответит на вопросы и раздаст автографы, а также раскроет детали съемок второго сезона сериала «Монастырь».
Фестиваль «Хомякон» пройдет в московском Экспоцентре
Константин Плотников, Влад Коноплев и Вера Вольт представят фильм «Король и шут. Навсегда», Валентина Ляпина, Алексей Лукин, Иван Добронравов и Илья Виногорский расскажут о фэнтези «Этерна», а Даниил Воробьев ответит на волнующие фанатов вопросы о картине «Последний ронин».
От киновселенной Bubble на сцену фестиваля поднимутся актеры Тихон Жизневский, Дмитрий Чеботарев, Ольга Сутулова, Олег Чугунов, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Андрей Трушин, Кай Гетц, Алексей Ведерников, а также комик Евгений Чебатков и режиссер Олег Трофим. Основатели Bubble Studios Артем Габрелянов, Роман Котков и Михаил Китаев расскажут подробности грядущего сериала «Фурия».
Также на «Хомяконе» высадится целый десант звезд сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» со своими новыми проектами. Леон Кемстач и Алексей Чадов представят фантастическую комедию «(Не)искусственный интеллект», Рузиль Минекаев и Юлия Хлынина расскажут про мистическую комедию «Подслушано в Рыбинске», а Ярослав Могильников, Глеб Калюжный и Гоша Куценко расскажут про новый исторический детектив «Красный шелк».
Музыкальными хедлайнерами в разные дни станут группы NOMADS, Chili Cheese & Сергей Горошко, а также «Комната культуры».