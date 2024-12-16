Бакальчук планирует снять фильм о создании Wildberries

«История создания и развития Wildberries — готовый сценарий для захватывающего фильма. В ней есть все: взлеты и падения, любовь и крепкая семья, кризисы и конфликты, харизматичные главные герои и хрестоматийные злодеи. А самое главное — в ней будет, я в этом уверен, счастливый финал», — сообщил aif.ru Бакальчук.