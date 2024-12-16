Бакальчук планирует снять фильм о создании Wildberries

Как сообщил aif.ru сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук, он планирует снять драму про историю создания маркетплейса. Автором идеи и продюсером выступил сам бизнесмен.
«История создания и развития Wildberries — готовый сценарий для захватывающего фильма. В ней есть все: взлеты и падения, любовь и крепкая семья, кризисы и конфликты, харизматичные главные герои и хрестоматийные злодеи. А самое главное — в ней будет, я в этом уверен, счастливый финал», — сообщил aif.ru Бакальчук.
Бизнесмен добавил, что бюджет будущей картины будет порядка 200 миллионов рублей. Бакальчук уточнил, что творческая группа будущего проекта готовит заявку на софинансирование картины в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественного кинематографа.
«Я уверен в коммерческом успехе фильма. Wildberries за 20 лет стал не только экономическим, но и культурным феноменом. Происходящее сейчас — попытка рейдерского захвата компании на глазах у всей страны — только подстегнет интерес к картине», — добавил Бакальчук.
В сценарий фильма о маркетплейсе лягут воспоминания Владислава, его семейные архивы и рассказы друзей о нем и его бывшей жене Татьяне Ким. Рабочее название будущего фильма сегодня «Дикие ягодки». На этот день, как объяснил Бакальчук, идут переговоры с генеральным продюсером и обсуждаются кандидатуры на место режиссера и основного актерского состава.