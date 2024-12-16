Хью Джекман и Райан Рейнольдс снимутся в фильме о бойз-бэнде

Актеры Хью Джекман и Райан Рейнольдс примут участие в картине «Бойз-бэнд» о некогда популярном мужском коллективе, участники которого решают воссоединиться в более зрелом возрасте. Недавно дуэт блистал в супергеройской ленте «Дэдпул и Росомаха» (2024).