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Тарантино предлагал Куценко сняться в «Бесславных ублюдках»

Актер признался, что мог сняться в двух фильмах с Брэдом Питтом
Гоша Куценко
Гоша Куценко

Заслуженный артист России Гоша Куценко вспомнил на «Шоу Воли», что мог сняться в двух проектах с участием Брэда Питта.

По словам Куценко, Квентин Тарантино предлагал ему роль в фильме «Бесславные ублюдки». Они встретились в аэропорту в Исландии, когда Куценко путешествовал со своей музыкальной группой. Актер уже был знаком с Тарантино к тому моменту, первая их встреча состоялась на фестивале ММКФ в 2003 году.

«Он меня узнал и говорит: “Гоша, привет, как ты? <…> Я собираюсь снимать “Бесславных ублюдков”. Там должен быть русский”», — вспомнил актер.

Куценко загорелся желанием принять участие в новом фильме — и тогда голливудский режиссер предложил ему полететь вместе с ним. Тарантино также был готов взять на борт остальных музыкантов.

«Я обрадовался, побежал к музыкантам, они пили в баре, их забрал, это было сложно, они с вещами. Мы пришли в бизнес, а он улетел», — рассказал Куценко.

Также, вспомнил актер, ему предлагали пройти пробы в боевик «Война миров Z», но он физически не смог выучить текст. В итоге в фильме снялся Константин Хабенский, но его роль вырезали в итоговом варианте.