Тарантино предлагал Куценко сняться в «Бесславных ублюдках»

По словам Куценко, Квентин Тарантино предлагал ему роль в фильме «Бесславные ублюдки». Они встретились в аэропорту в Исландии, когда Куценко путешествовал со своей музыкальной группой. Актер уже был знаком с Тарантино к тому моменту, первая их встреча состоялась на фестивале ММКФ в 2003 году.