Чулпан Хаматова закрыла ИП в России, принесшее ей 17 млн рублей

Чулпан Хаматова уехала из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас актриса проживает в Латвии. В конце сентября СМИ сообщали, что актриса столкнулась с проблемами с видом на жительство (ВНЖ) в Латвии. Для сохранения документа ей необходимо иметь контракт с местным работодателем.