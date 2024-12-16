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Светлана Дружинина рассекретила подробности съемок фильма «Девчата»

Актриса призналась, что фильм снимали на «Мосфильме», а не в тайге
Светлана Дружинина в фильме «Девчата», 1961 год
Светлана Дружинина в фильме «Девчата», 1961 годИсточник: Legion-Media.ru

Актриса и режиссер Светлана Дружинина призналась на программе «Сегодня вечером», что существует ошибочное мнение, будто комедию «Девчата» снимали в тайге.

«Мне периодически звонят и говорят: “В какой тайге, в какой далекой тайге вы там все снимали”. Я говорю: “Я ни в какой тайге ничего не снимала”», — поделилась она.

Дружинина раскрыла, что картину полностью сняли на «Мосфильме». Съемочный процесс был завершен весной, когда настоящего снега уже не было, но в кино еще не использовали искусственный. Команда «Девчат», рассекретила актриса, делала снег из ваты. На нее набрасывали нафталин ради придания блеска.

«Если очень внимательно смотреть снятые вечерние кадры, финальные, там даже троллейбус проезжает. Сейчас это все давным-давно заросло, слава тебе господи», — также рассказала актриса.

Светлана Дружинина назвала комедию «Девчата» своей самой любимой картиной. Она призналась, что над ней работали «совершенно уникальные люди, артисты и личности».

Премьера фильма «Девчата» состоялась в 1962 году. Ее режиссером выступил Юрий Чулюкин, а в каст вошли Надежда Румянцева, Николай Рыбников, Люсьена Овчинникова, Станислав Хитров и другие. Дружинина исполнила в комедии роль советской модницы Анфисы.