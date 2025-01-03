Зачем смотреть «Безмолвное братство» с Джудом Лоу: филигранный полицейский триллер

О чем фильм «Безмолвное братство»
Утомленный трагической войной с мафией в большом городе, опытный оперативник ФБР Терри Хаск перебирается в глубинку Айдахо, где сохранилась прекрасная северо-западная природа, леса, горы, реки и возможность охотиться на оленей. Только вот белое население этих краев живет все беднее и потихоньку превращается из бравых «васпов» в «вайт-треш».
После прекрасно спланированного дерзкого ограбления местного банка, поставившего в тупик провинциальную полицию, Терри подключается к расследованию. Он замечает расклеенные тут и там листовки с призывом вступать в движение за права белых и решает копать в этом направлении. Первые же буквальные раскопки позволяют ему найти труп одного из незадачливых членов местной фашистской группировки.
Зачем смотреть
«Безмолвное братство» — драматургически прекрасно выстроенный реалистичный полицейский триллер, снятый по событиям 80-х годов прошлого века. Терри Хаск, правда, персонаж выдуманный и не лишенный штампов жанра — все эти трагичные истории с погибшим агентом мы уже не раз видели. Но в исполнении Джуда Лоу герой выглядит живым человеком, в мотивацию которого веришь. Хаск существует на грани алкоголизма и депрессии, от которых бежит на природу, но дело, в котором он мастер, оказывается для него бОльшим спасением, чем охота на оленя, выстрелить в которого он никак не может решиться.
Его антагонист Роберт Мэттьюс, сыгранный Николасом Холтом, напротив, реальное лицо — он возглавлял группировку The Order и занимался ровно тем, что показано в фильме. Холт не только имеет типажное сходство с Мэтьюсом, но и органично передает суть его характера — тихого психопата, способного влиять на людей, манипулировать, увлекать за собой. И одержимого не столько личной властью, сколько личной славой в веках, статусом легенды, ради чего легко может пойти на смерть.
Лента отличается прекрасной операторской работой — кадр и свет филигранно выстроены и не выглядят навязчивыми. Неторопливая вроде бы бытовуха разрывается предельно реалистичными безжалостными боевыми сценами, с вниманием к деталям и динамике.
Картина Джастина Курзеля получилась отличным образцом жанра полицейского гражданского триллера с политическим оттенком. Фильм будет интересен поклонникам таких лент, как «Полуночная жара», «Миссисипи в огне», «Ветреная река» или «Подлинная история банды Келли» того же Курзеля.
Почему можно не смотреть
Авторы картины настолько качественно проделали свою работу, что обвинить их в политической ангажированности довольно сложно. Художественно фильм — образец профессионализма и проработки буквально каждого кадра и персонажа. События — реальные исторические, без всяких «по мотивам». Подозрение вызывает только то обобщение, которое проводится от частного к целому.
Экстремисты есть в любом политическом, идейном, религиозном движении. Тем более, люди такого откровенно психопатического свойства, как Мэтьюс, — ведь очевидно, что на самом деле он не ставит никаких реальных целей захвата власти, это просто болтовня. Он хочет быть легендой белого движения, что бы это ни значило в его воображении.
Особенно странным выглядит то пристальное внимание, которое уделено чадолюбию членов группировки. У них юные очаровательные жены, маленькие детишки — это показано как характерная особенность нацистов. Одну из жен агент ФБР обзывает «нацистской сукой», хотя она ни в чем не замешана. Ну а в самом финале создатели ленты связывают в одну цепь группировку The Order, теракт в Оклахома-Сити и захват Капитолия после проигранных Трампом выборов 2020 года. Что же теперь получается, все, кто в этом году проголосовал за Трампа, — неонацисты?