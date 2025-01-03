Зачем смотреть «Безмолвное братство» с Джудом Лоу: филигранный полицейский триллер

«Безмолвное братство» — драматургически прекрасно выстроенный реалистичный полицейский триллер, снятый по событиям 80-х годов прошлого века. Терри Хаск, правда, персонаж выдуманный и не лишенный штампов жанра — все эти трагичные истории с погибшим агентом мы уже не раз видели. Но в исполнении Джуда Лоу герой выглядит живым человеком, в мотивацию которого веришь. Хаск существует на грани алкоголизма и депрессии, от которых бежит на природу, но дело, в котором он мастер, оказывается для него бОльшим спасением, чем охота на оленя, выстрелить в которого он никак не может решиться.