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Зачем смотреть «Безмолвное братство» с Джудом Лоу: филигранный полицейский триллер

В прокате – основанный на реальной истории криминальный триллер «Безмолвное братство» с отличной ролью Джуда Лоу. Рассказываем, почему это кино нельзя пропустить поклонникам жанра

О чем фильм «Безмолвное братство»

Утомленный трагической войной с мафией в большом городе, опытный оперативник ФБР Терри Хаск перебирается в глубинку Айдахо, где сохранилась прекрасная северо-западная природа, леса, горы, реки и возможность охотиться на оленей. Только вот белое население этих краев живет все беднее и потихоньку превращается из бравых «васпов» в «вайт-треш».

После прекрасно спланированного дерзкого ограбления местного банка, поставившего в тупик провинциальную полицию, Терри подключается к расследованию. Он замечает расклеенные тут и там листовки с призывом вступать в движение за права белых и решает копать в этом направлении. Первые же буквальные раскопки позволяют ему найти труп одного из незадачливых членов местной фашистской группировки.

Зачем смотреть

Кадр из фильма «Безмолвное братство»
Кадр из фильма «Безмолвное братство»

«Безмолвное братство» — драматургически прекрасно выстроенный реалистичный полицейский триллер, снятый по событиям 80-х годов прошлого века. Терри Хаск, правда, персонаж выдуманный и не лишенный штампов жанра — все эти трагичные истории с погибшим агентом мы уже не раз видели. Но в исполнении Джуда Лоу герой выглядит живым человеком, в мотивацию которого веришь. Хаск существует на грани алкоголизма и депрессии, от которых бежит на природу, но дело, в котором он мастер, оказывается для него бОльшим спасением, чем охота на оленя, выстрелить в которого он никак не может решиться.

Его антагонист Роберт Мэттьюс, сыгранный Николасом Холтом, напротив, реальное лицо — он возглавлял группировку The Order и занимался ровно тем, что показано в фильме. Холт не только имеет типажное сходство с Мэтьюсом, но и органично передает суть его характера — тихого психопата, способного влиять на людей, манипулировать, увлекать за собой. И одержимого не столько личной властью, сколько личной славой в веках, статусом легенды, ради чего легко может пойти на смерть.

Лента отличается прекрасной операторской работой — кадр и свет филигранно выстроены и не выглядят навязчивыми. Неторопливая вроде бы бытовуха разрывается предельно реалистичными безжалостными боевыми сценами, с вниманием к деталям и динамике.

Картина Джастина Курзеля получилась отличным образцом жанра полицейского гражданского триллера с политическим оттенком. Фильм будет интересен поклонникам таких лент, как «Полуночная жара», «Миссисипи в огне», «Ветреная река» или «Подлинная история банды Келли» того же Курзеля.

Почему можно не смотреть

Кадр из фильма «Безмолвное братство»
Кадр из фильма «Безмолвное братство»

Авторы картины настолько качественно проделали свою работу, что обвинить их в политической ангажированности довольно сложно. Художественно фильм — образец профессионализма и проработки буквально каждого кадра и персонажа. События — реальные исторические, без всяких «по мотивам». Подозрение вызывает только то обобщение, которое проводится от частного к целому.

Экстремисты есть в любом политическом, идейном, религиозном движении. Тем более, люди такого откровенно психопатического свойства, как Мэтьюс, — ведь очевидно, что на самом деле он не ставит никаких реальных целей захвата власти, это просто болтовня. Он хочет быть легендой белого движения, что бы это ни значило в его воображении.

Особенно странным выглядит то пристальное внимание, которое уделено чадолюбию членов группировки. У них юные очаровательные жены, маленькие детишки — это показано как характерная особенность нацистов. Одну из жен агент ФБР обзывает «нацистской сукой», хотя она ни в чем не замешана. Ну а в самом финале создатели ленты связывают в одну цепь группировку The Order, теракт в Оклахома-Сити и захват Капитолия после проигранных Трампом выборов 2020 года. Что же теперь получается, все, кто в этом году проголосовал за Трампа, — неонацисты?