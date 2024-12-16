Новогодняя сказка возглавила кинопрокат в РФ в выходные

Российская комедия «Баба Яга спасает Новый год» стала лидером кинопроката в России и странах СНГ. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 12 по 15 декабря. Фильм собрал 162,2 миллионов рублей за минувшие выходные.
Сюжет картины не отличается оригинальностью. Снежная Королева украла магический артефакт у Деда Мороза. Новогодний волшебник победил соперницу и заточил ее в ледяную тюрьму. Но мальчик Юра нечаянно освобождает злую повелительницу северных ветров. В качестве мести Снежная Королева решает заморозить весь мир в канун Нового года. Роли в фильме исполнили Людмила Артемьева, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Артем Ткаченко и другие.
На второй строчке рейтинга занял комедийный фильм режиссера Дагала Уилсона «Приключения Паддингтона 3» с собранными 72,6 миллионами рублей за прошедший уикенд. Замыкает тройку лидеров мультфильм «Три кота. Зимние каникулы» (70,3 миллионов рублей за прошедшие выходные).
В конце ноября комедия «Манюня: Приключения в деревне» вновь стала лидером кинопроката в России и странах СНГ.
Ранее назвали комедию, которая заняла вершину российского проката в выходные.