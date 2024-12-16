Новогодняя сказка возглавила кинопрокат в РФ в выходные

Сюжет картины не отличается оригинальностью. Снежная Королева украла магический артефакт у Деда Мороза. Новогодний волшебник победил соперницу и заточил ее в ледяную тюрьму. Но мальчик Юра нечаянно освобождает злую повелительницу северных ветров. В качестве мести Снежная Королева решает заморозить весь мир в канун Нового года. Роли в фильме исполнили Людмила Артемьева, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Артем Ткаченко и другие.