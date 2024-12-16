Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Новогодняя сказка возглавила кинопрокат в РФ в выходные

Фильм «Баба Яга спасает Новый год» стал самым посещаемым за прошедшие выходные
Кадр из фильма «Баба Яга спасает Новый год»
Кадр из фильма «Баба Яга спасает Новый год»

Российская комедия «Баба Яга спасает Новый год» стала лидером кинопроката в России и странах СНГ. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 12 по 15 декабря. Фильм собрал 162,2 миллионов рублей за минувшие выходные.

Сюжет картины не отличается оригинальностью. Снежная Королева украла магический артефакт у Деда Мороза. Новогодний волшебник победил соперницу и заточил ее в ледяную тюрьму. Но мальчик Юра нечаянно освобождает злую повелительницу северных ветров. В качестве мести Снежная Королева решает заморозить весь мир в канун Нового года. Роли в фильме исполнили Людмила Артемьева, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Артем Ткаченко и другие.

На второй строчке рейтинга занял комедийный фильм режиссера Дагала Уилсона «Приключения Паддингтона 3» с собранными 72,6 миллионами рублей за прошедший уикенд. Замыкает тройку лидеров мультфильм «Три кота. Зимние каникулы» (70,3 миллионов рублей за прошедшие выходные).

В конце ноября комедия «Манюня: Приключения в деревне» вновь стала лидером кинопроката в России и странах СНГ.

Ранее назвали комедию, которая заняла вершину российского проката в выходные.