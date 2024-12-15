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«Русская девушка» Джонни Деппа ответила на слух об открытии ювелирного бутика

Модель Юлия Власова прокомментировала слухи о том, что голливудский актер планирует открыть бизнес в России
«Русская девушка» Джонни Деппа ответила на слух об открытии актером ювелирного магазина
«Русская девушка» Джонни Деппа ответила на слух об открытии актером ювелирного магазинаИсточник: Газета.Ру

Модель Юлия Власова, которую СМИ называют «русской девушкой Джонни Деппа», опровергла в беседе с Super, что американский актер планирует открывать ювелирный магазин в России.

Власова заявила, что Депп не собирался оформлять бизнес в России. Модель также рассказала, что занята неким секретным проектом. Она отказалась делиться его подробностями.

15 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что Депп якобы откроет ювелирный бутик в РФ. По утверждению издания, Власова должна была управлять магазином. Артист якобы выделил на бизнес не менее $500 тысяч.

В октябре Власова подтвердила роман с Джонни Деппом. 28-летняя модель познакомилась с голливудской знаменитостью три года назад на кинофестивале в Карловых Варах — и с того момента пара находится в романтических отношениях. В ноябре девушка сообщила, что выйдет замуж.

В декабре издание kp.ru написало о расставании актера Деппа с Власовой.

В настоящее время Власова проживает в Москве, обучается оценке бриллиантов и планирует в будущем жить на две страны — Россию и Францию. Ее жизнь до знакомства с Деппом была связана с Чехией и модельным бизнесом.