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Умер актер из сериала «Интерны»

Николай Ледовских скончался на 77-м году жизни
Николай Ледовских в сериале «Интерны»
Николай Ледовских в сериале «Интерны»

Актер, фотохудожник, журналист, писатель, поэт и редактор Николай Ледовских, который сыграл в сериале «Интерны», умер на 77-м году жизни. Информация об этом появилась на сайте «Кино-Театр.ру». Обстоятельства ухода актера из жизни пока неизвестны.

Уточняется, что артиста не стало в четверг, 12 декабря.

Николай Ледовских родился в 1947 году, в 1974 году он окончил факультет международной журналистики МГИМО. В фильмографии артиста около 50 проектов, среди которых «Студенты», «УГРО. Простые парни», «Москва. Три вокзала», «Угрюм-река» и «Интерны».