Умер актер из сериала «Интерны»

Актер, фотохудожник, журналист, писатель, поэт и редактор Николай Ледовских, который сыграл в сериале «Интерны», умер на 77-м году жизни. Информация об этом появилась на сайте «Кино-Театр.ру». Обстоятельства ухода актера из жизни пока неизвестны.