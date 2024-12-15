Бен Аффлек воссоединился с Дженнифер Лопез на школьном спектакле

Голливудского актера Бена Аффлека с улыбкой на лице заметили с экс-супругой Дженнифер Лопез. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
13 декабря Аффлек встретился со своими бывшими женами, актрисами Дженнифер Лопез и Дженнифер Гарнер. Папарацци подловили знаменитостей у школы их детей в Лос-Анджелесе. По информации журналистов, артисты пришли туда, чтобы посмотреть школьный спектакль, где приняли участие их наследники. Лопез была запечатлена с букетом цветов, который купила для дочери Эммы. На одном из кадров Аффлек улыбался, стоя рядом с певицей. Что касается Дженнифер Гарнер, то она стояла в стороне.
20 августа СМИ написали, что Дженнифер Лопез подала на развод с Беном Аффлеком. Артистка подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката. Дата расставания с голливудским актером — 26 апреля 2024 года.