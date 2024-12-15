Линдси Лохан впервые за долгое время выложила редкое фото с мужем

Голливудская актриса Линдси Лохан впервые за долгое время выложила в соцсети фото со свидания с мужем, бизнесменом Бадером Шаммасом.
На снимках супруги были запечатлены в ресторане. Линдси Лохан позировала в бежевой футболке, а Бадер Шаммас — в белой футболке и джинсовой рубашке. Влюбленные также надели солнцезащитные очки. На одном из кадров актриса пыталась поцеловать мужа, а предприниматель сделал смешное выражение лица.
«Обед с мужем», — подписала кадры знаменитость.
Летом 2023 года Линдси Лохан родила сына от своего мужа, бизнесмена Бадера Шаммаса, с которым звезда познакомилась в 2019 году. Шаммас сделал Лохан предложение через два года после знакомства, а в 2022-м пара официально оформила свои отношения. Впервые о беременности актрисы стало известно в марте 2023 года. Мальчика назвали арабским именем Луай, что в переводе означает «защитник». В октябре Линдси Лохан впервые за долгое время вышла на публику с Бадером Шаммасом в Париже.
Ранее 38-летняя Линдси Лохан показала лицо без макияжа.