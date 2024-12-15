Джессика Альба появилась на публике в платье с полупрозрачным верхом

43-летняя Альба посетила церемонию вручения премии Discobolo Awards, которая прошла 14 декабря в Риме. Актриса позировала на ковровой дорожке в розовом макси-платье с полупрозрачным верхом, которое было украшено цветочной вышивкой. Артистка добавила к наряду золотые серьги, черный пояс, темно-коричневую сумку и золотистые босоножки на каблуках. Визажисты сделали ей макияж с черными стрелками, розовыми румянами и нюдовой помадой, а стилисты уложили волосы в локоны.