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Джессика Альба появилась на публике в платье с полупрозрачным верхом

Голливудская актриса посетила церемонию вручения премии Discobolo Awards

Голливудская актриса Джессика Альба появилась на публике в платье с полупрозрачным верхом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Джессика Альба
Джессика АльбаИсточник: Legion-Media.ru

43-летняя Альба посетила церемонию вручения премии Discobolo Awards, которая прошла 14 декабря в Риме. Актриса позировала на ковровой дорожке в розовом макси-платье с полупрозрачным верхом, которое было украшено цветочной вышивкой. Артистка добавила к наряду золотые серьги, черный пояс, темно-коричневую сумку и золотистые босоножки на каблуках. Визажисты сделали ей макияж с черными стрелками, розовыми румянами и нюдовой помадой, а стилисты уложили волосы в локоны.

Джессика Альба состоит в браке с кинопродюсером Кэшем Уорреном. Они вместе с 2004 года. Звезды познакомились на съемках «Фантастической четверки». В 2008 году у пары родилась дочь Онор Мари, за первые фотографии ребенка журнал «OK!» заплатил актрисе 1,5 миллиона долларов.

В 2011 году Альба во второй раз стала матерью, на свет появилась девочка Хэвен Гарнер. А в июле 2017 года стало известно о третьей беременности артистки, и 31 декабря 2017 года она родила сына Хэйса.

Ранее Джессика Альба показала редкие фото подросшего сына.