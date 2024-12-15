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Бывший муж Меган Фокс публично раскритиковал Machine Gun Kelly

Актер Брайан Остин Грин прокомментировал расставание Фокс и Machine Gun Kelly
Меган Фокс и Брайан Остин Грин
Меган Фокс и Брайан Остин ГринИсточник: Legion-Media.ru

Бывший муж Меган Фокс, Брайан Остин Грин, остро отреагировал на новость о разрыве отношений беременной актрисы с ее бойфрендом, Machine Gun Kelly.

«Я даже не знал», — признался Грин в интервью TMZ. Он тяжело вздохнул, узнав, что Фокс нашла в телефоне Gun Kelly переписки с другими женщинами, после чего разорвала с ним отношения.

«Сколько ему лет?… Ему же за 30, да?… Вот тебе за 30, типа, блин! Вырасти. Вообще-то она беременна», — возмутился актер.

Грин, который был женат на Фокс с 2010 по 2021 год, выразил свою поддержку экс-супруге: «Я просто хочу лучшего для нее. Я хочу лучшего для ребенка. Я хочу лучшего для наших детей. Это позор». У бывших супругов трое общих сыновей: Ноа, Бодхи и Джорни.

51-летний Брайан также выразил свое разочарование в Machine Gun Kelly: «Я убит горем из-за всего этого. Знаю, что она была так взволнована, узнав о беременности. И дети так рады переменам», — отметил Грин.

Ранее сообщалось, что беременная Меган Фокс рассталась с женихом, рэпером Колсоном Бейкером, более известным как Machine Gun Kelly. Актриса купила себе дом за 8 млн долларов незадолго до расставания с возлюбленным.