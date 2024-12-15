Бывший муж Меган Фокс публично раскритиковал Machine Gun Kelly

Грин, который был женат на Фокс с 2010 по 2021 год, выразил свою поддержку экс-супруге: «Я просто хочу лучшего для нее. Я хочу лучшего для ребенка. Я хочу лучшего для наших детей. Это позор». У бывших супругов трое общих сыновей: Ноа, Бодхи и Джорни.