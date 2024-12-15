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Звезда «Эйфории» ответила хейтерам на критику своей фигуры

Актриса Сидни Суини показала в соцсети комментарии хейтеров по поводу ее внешности
Сидни Суини
Сидни СуиниИсточник: Legion-Media.ru

Сидни Суини дала отпор хейтерам, которые в последние недели нелестно высказываются о ее внешних преображениях.

27-летняя звезда сериала «Эйфория» поделилась новым видео, в котором представлены несколько оскорбительных сообщений от разных интернет-пользователей. Актрису называют то «слишком бледной», то «некрасивой», то «обычной коренастой девчонкой-янки». В ролике есть фрагмент, где актриса поднимает тяжелые веса в зале, готовясь к роли знаменитой женщины-боксера Кристи Мартин в предстоящем биографическом фильме.

Интенсивная программа тренировок, которой придерживается Суини, чтобы набрать массу для пока еще не получившего названия проекта, включает в себя переворачивания шины, подтягивания на тросах и боксерские упражнения в сочетании с тяжелой кардионагрузкой.

Многие поклонники Сидни поддержали ее в комментариях: «Полагаю, они тянут тебя за собой, что бы ты ни делала», «Ты на самом деле крутой человек», «В Сиднее много клоунов, которые не работают в цирке. Они застряли в своих телефонах в стране Делулу», «Они ненавидят тебя только потому, что ты лучше них как личность. Продолжай быть такой потрясающей, мы тебя просто обожаем».