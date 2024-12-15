Звезда «Эйфории» ответила хейтерам на критику своей фигуры

Многие поклонники Сидни поддержали ее в комментариях: «Полагаю, они тянут тебя за собой, что бы ты ни делала», «Ты на самом деле крутой человек», «В Сиднее много клоунов, которые не работают в цирке. Они застряли в своих телефонах в стране Делулу», «Они ненавидят тебя только потому, что ты лучше них как личность. Продолжай быть такой потрясающей, мы тебя просто обожаем».