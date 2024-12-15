Тимоти Шаламе кардинально сменил имидж

Шаламе посетил премьеру фильма «Никому не известный», в котором предстал в образе артиста Боба Дилана. Актер позировал на мероприятии со светлыми волосами. Он надел кожаную черную куртку, брюки, клетчатую рубашку, голубую шапку, серый шарф и ботинки. В похожем образе Боб Дилан появился на кинофестивале «Сандэнс» в 2003 году.