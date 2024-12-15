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Тимоти Шаламе кардинально сменил имидж

Голливудский актер пришел на премьеру в новом образе

Голливудский актер Тимоти Шаламе появился на публике с новым имиджем. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Тимоти Шаламе
Тимоти ШаламеИсточник: Legion-Media.ru

Шаламе посетил премьеру фильма «Никому не известный», в котором предстал в образе артиста Боба Дилана. Актер позировал на мероприятии со светлыми волосами. Он надел кожаную черную куртку, брюки, клетчатую рубашку, голубую шапку, серый шарф и ботинки. В похожем образе Боб Дилан появился на кинофестивале «Сандэнс» в 2003 году.

Ранее стало известно, что Боб Дилан похвалил сыгравшего его в кино Тимоти Шаламе. В своем микроблоге Дилан написал, что Шаламе наверняка будет совершенно правдоподобен в его роли. «Или молодого меня. Или какого-то другого меня», — добавил певец.