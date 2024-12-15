Зендая поделилась опытом съемок в «Эйфории» и «Претендентах»

«В любом случае, ты так привыкаешь к персонажу. Это похоже на кожу, которую ты просто надеваешь. Ру просто впитывается в меня. Я не думаю об этом. Это просто как: “О, она теперь здесь, во мне”. Хоть было эмоционально и физически истощающим, это было так полезно для меня. Я так горда», — отметила актриса.