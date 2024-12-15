Зендая поделилась опытом съемок в «Эйфории» и «Претендентах»

Зендая дала интервью Variety, в котором рассказала о съемках в «Эйфории» и «Претендентах». Работа была напряженной в эмоциональном и физическом плане, но актриса гордится этим опытом.
Зендая поделилась впечатлениями от съемочного процесса в третьем сезоне «Эйфории» и рассказала, как ей удалось вжиться в роль Ру.
«В любом случае, ты так привыкаешь к персонажу. Это похоже на кожу, которую ты просто надеваешь. Ру просто впитывается в меня. Я не думаю об этом. Это просто как: “О, она теперь здесь, во мне”. Хоть было эмоционально и физически истощающим, это было так полезно для меня. Я так горда», — отметила актриса.
Обсуждая «Претендентов», актриса подчеркнула, что фильм сочетает в себе драму, комедию и сексуальную драму, а ее героиня является сильным женским персонажем.
«Этот персонаж казался очень противоречивым. Не то чтобы травма сделала ее такой, она просто такая, какая она есть», — добавила Зендая.