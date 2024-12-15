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Полина Максимова попала в аварию перед съемками «Чебурашки 2»

Актриса сообщила, что инцидент произошел в Абхазии
Полина Максимова
Полина Максимова

Актриса Полина Максимова рассказала в «Шоу Воли», что попала в аварию перед съемками продолжения «Чебурашки».

Инцидент произошел в Абхазии. По словам Максимовой, в ее машину въехал другой автомобиль во время поездки в аэропорт.

«Наша машина по силе инерции въехала в следующую. Там до детей, которые ехали сзади, оставалось три сантиметра», — вспомнила артистка.

Как отметила Максимова, с тех пор она соглашается ездить на съемки только в безопасном джипе. Также у актрисы появился страх съемок в Абхазии. Она заявила, что никогда в жизни не будет работать там в кино.

Съемки продолжения «Чебурашки» проходили как в Абхазии, так и в Сочи. Звезды проекта снимались в парке «Дендрарий» и в санатории «Орджоникидзе», где по сюжету фильма живет и работает Гена — к его роли вернулся Сергей Гармаш. Среди новых сочинских локаций — парк «Ривьера» и парк имени Фрунзе (Хоста), «Сад российско-японской дружбы», а также музей Н. А. Островского, каньон Псахо (Сочи) и горно-лесной массив Красной Поляны.