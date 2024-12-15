Умер режиссер фильма «Гуд бай, Ленин!»

Немецкий режиссер Вольфганг Беккер, снявший трагикомедию «Гуд бай, Ленин!», умер на 71-м году жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Семья Беккера сообщила, что кинематографиста не стало после продолжительной болезни.
Режиссер родился в 1954 году в городе Хемер, он учился в Берлине. Его фильм «Бабочки» (Schmetterlinge), ставший экранизацией рассказа Иэна Макьюэна, получил студенческий «Оскар».
Международную популярность Беккеру принесла картина «Гуд бай, Ленин!», которая вышла в 2003 году. Фильм был продан в 60 стран мира и получил множество наград.