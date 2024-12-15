Минкультуры после питчингов поддержало производство более 150 фильмов

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Минкульутры России поддержало более 150 заявок по итогам питчингов, прошедших в конце ноября и начале декабря, в частности поддержаны такие проекты, как «Лермонтов», «Таня и космонавт», «Уроки музыки». Об этом сообщила Минкультуры РФ Ольга Любимова в своем телеграм-канале.