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Минкультуры после питчингов поддержало производство более 150 фильмов

Среди них такие проекты, как «Лермонтов», «Таня и космонавт» и «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа»
Кадр из фильма «Лермонтов»
Кадр из фильма «Лермонтов»

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Минкульутры России поддержало более 150 заявок по итогам питчингов, прошедших в конце ноября и начале декабря, в частности поддержаны такие проекты, как «Лермонтов», «Таня и космонавт», «Уроки музыки». Об этом сообщила Минкультуры РФ Ольга Любимова в своем телеграм-канале.

«Из 1 147 заявок была отобрана 151 на производство в 2025 году. Среди фильмов — дебютные, авторские экспериментальные картины, детские и юношеские, исторические и приключенческие, семейные фильмы, картины, посвященные теме СВО и другие», — говорится в сообщении.

Поддержаны такие проекты, как, например: «Лермонтов», «Таня и космонавт», «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа», «Хозяйка медной горы», «Старик и Вера», «Уроки музыки», «Позывной “Аскет”», «Мы одной крови», «Доброволец», «Первая космическая», «Я стану капитаном» и другие.