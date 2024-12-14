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Дочь Джонни Деппа появилась на премьере фильма «Носферату»

Актриса Лили Роуз-Депп пришла на премьеру нового фильма ужасов Роберта Эггерса «Носферату»

Дочь Джонни Деппа, актриса Лили-Роуз Депп представила новый фильм ужасов «Носферату» режиссера Роберта Эггерса. Об этом сообщает Vogue.

Лили-Роуз Депп
Лили-Роуз ДеппИсточник: Legion-Media.ru

25-летняя актриса позировала перед камерами в серебряном полупрозрачном платье декольте. Волосы ей уложили мягкими волнами, заплели косы у лица и сделали легкий вечерний макияж.

Лили-Роуз Депп
Лили-Роуз ДеппИсточник: Legion-Media.ru
Лили-Роуз Депп, Билл Скарсгард и Николас Холт
Лили-Роуз Депп, Билл Скарсгард и Николас ХолтИсточник: Legion-Media.ru
Уиллем Дефо, Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Коррин, Роберт Эггерс, Лили-Роуз Депп, Билл Скарсгард и Николас Холт
Уиллем Дефо, Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Коррин, Роберт Эггерс, Лили-Роуз Депп, Билл Скарсгард и Николас ХолтИсточник: Legion-Media.ru

Ранее Лили-Роуз Депп в откровенном наряде снялась для для журнала Interview.

«Носферату» — переосмысление классической истории о вампире, проживающем в мрачном трансильванском замке.