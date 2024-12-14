Дочь Джонни Деппа появилась на премьере фильма «Носферату»

Дочь Джонни Деппа, актриса Лили-Роуз Депп представила новый фильм ужасов «Носферату» режиссера Роберта Эггерса. Об этом сообщает Vogue.
25-летняя актриса позировала перед камерами в серебряном полупрозрачном платье декольте. Волосы ей уложили мягкими волнами, заплели косы у лица и сделали легкий вечерний макияж.
Гостями премьеры также стали Эмма Коррин, Аарон Тейлор-Джонсон, Уиллем Дефо, Билл Скарсгард и Николас Холт.
Ранее Лили-Роуз Депп в откровенном наряде снялась для для журнала Interview.
«Носферату» — переосмысление классической истории о вампире, проживающем в мрачном трансильванском замке.