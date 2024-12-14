Звезду «Голубой лагуны» не узнали на фото без макияжа: «Другой человек»

В ноябре звезда «Голубой лагуны» представила документальный фильм о себе под названием «Прелестное дитя: Брук Шилдс». В нем актриса заявила о пережитой в молодости травме. Актриса также вспомнила, как встречалась со звездой «Супермена» Дином Кейном в возрасте 22 лет.