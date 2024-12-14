Звезду «Голубой лагуны» не узнали на фото без макияжа: «Другой человек»

Актриса Брук Шилдс, известная ролью в фильме «Голубая лагуна», показала лицо без макияжа и фильтров. Об этом сообщает The Sun.
Перед камерой она позировала, отказавшись от укладки и косметики. Поклонники не узнали актрису, о чем написали в комментариях.
«Другой человек», «Выглядите истощенно», «Вы сильно изменились», «Ужас», — написали они.
В ноябре звезда «Голубой лагуны» представила документальный фильм о себе под названием «Прелестное дитя: Брук Шилдс». В нем актриса заявила о пережитой в молодости травме. Актриса также вспомнила, как встречалась со звездой «Супермена» Дином Кейном в возрасте 22 лет.
Ранее 59-летняя Брук Шилдс вышла в свет в полупрозрачном топе. Актриса посетила премьеру фильма «Конклав» режиссера Эдварда Бергера.