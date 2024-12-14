Путин выразил соболезнования в связи со смертью Раисы Максимовой

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Раисы Максимовой. Глава государства отметил любовь и вечную память, которые останутся в сердцах поклонников и близких актрисы. Телеграмму президента РФ зачитали на церемонии прощания с Максимовой.
«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Раисы Викторовны Максимовой. Народная актриса России Раиса Максимова посвятила себя беззаветному служению искусству, за годы творческой деятельности вписала незабываемые страницы в историю Московского художественного театра и кинематографа, по праву сыскала профессиональное призвание и искреннюю любовь зрителей. Добрая память о Раисе Максимовой навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и всех поклонников ее самобытного дарования», — отметил Путин.
Заслуженная артистка России Раиса Максимова умерла на 96-м году жизни, о ее смерти стало известно в среду.