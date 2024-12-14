Путин выразил соболезнования в связи со смертью Раисы Максимовой

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Раисы Викторовны Максимовой. Народная актриса России Раиса Максимова посвятила себя беззаветному служению искусству, за годы творческой деятельности вписала незабываемые страницы в историю Московского художественного театра и кинематографа, по праву сыскала профессиональное призвание и искреннюю любовь зрителей. Добрая память о Раисе Максимовой навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и всех поклонников ее самобытного дарования», — отметил Путин.