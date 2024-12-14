Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Раисы Максимовой

Президент РФ отметил, что актриса навсегда останется в сердцах близких и поклонников
Раиса Максимова
Раиса МаксимоваИсточник: PersonaStars

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Раисы Максимовой. Глава государства отметил любовь и вечную память, которые останутся в сердцах поклонников и близких актрисы. Телеграмму президента РФ зачитали на церемонии прощания с Максимовой.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Раисы Викторовны Максимовой. Народная актриса России Раиса Максимова посвятила себя беззаветному служению искусству, за годы творческой деятельности вписала незабываемые страницы в историю Московского художественного театра и кинематографа, по праву сыскала профессиональное призвание и искреннюю любовь зрителей. Добрая память о Раисе Максимовой навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и всех поклонников ее самобытного дарования», — отметил Путин.

Заслуженная артистка России Раиса Максимова умерла на 96-м году жизни, о ее смерти стало известно в среду.