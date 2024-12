Снуп Догг сыграет главную роль в фильме Люка Бессона

Снуп Догг и Бессон уже работали вместе над фильмом «Артур и минипуты» (2006), где музыкант озвучил персонажа по имени Макс, уточняет Variety. Режиссер признался, что любит творчество артиста еще со времен трека Who Am I (What’s My Name)? (1993). Исполнитель добавил, что захотел посотрудничать с Бессоном, когда посмотрел его проект «Профессионал» (1994). (Прокатное название фильма «Леон» в США. — Прим. Ред.).