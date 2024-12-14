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Джим Керри продал особняк в США с большой скидкой

Mansion Global: Актер продал свой дом в Лос-Анджелесе с огромной скидкой
Джим Керри
Джим КерриИсточник: Legion-Media.ru

Канадско-американский актер Джим Керри продал свой особняк в Лос-Анджелесе с большой скидкой. Финальная цена оказалась меньше изначальной почти на 10 миллионов долларов, передает Mansion Global.

Керри получил за дом 19,75 миллиона долларов вместо 28,9 миллиона, которые планировал выручить в начале 2023 года. В рамках указанного бюджета неизвестный покупатель приобрел жилье площадью более тысячи квадратных метров в районе Брентвуд.

Дом с пятью спальнями расположен на участке 0,8 гектара. К нему также прилагается гостевая постройка, теннисный корт и сад. Керри купил особняк в 1994 году.

Ранее Джим Керри признался, что вернулся в кино после двухлетней паузы в съемках из-за нехватки денег. Новым проектом актера стало продолжение франшизы «Соник».