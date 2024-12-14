Кэмерон Диаз раскрыла секрет успешного брака

«Терапия — это большое дело в нашей семье. Это то, от чего мы зависим. Невозможно быть в браке и иметь семью, если оба человека не выкладываются на 100% каждый день. Даже если вы злитесь друг на друга, не хотите видеть друг друга, устали друг от друга, это все равно 100-процентная преданность браку, партнерству и семье», — добавила она.