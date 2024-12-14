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Кэмерон Диаз раскрыла секрет успешного брака

Актриса заявила, что секрет успешного брака в терапии
Кэмерон Диаз
Кэмерон ДиазИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Кэмерон Диаз рассказала о секрете успешного брака с Бенджи Мэдденом. Об этом сообщает People.

Диаз заявила, что секрет успешного брака в терапии.

«Терапия — это большое дело в нашей семье. Это то, от чего мы зависим. Невозможно быть в браке и иметь семью, если оба человека не выкладываются на 100% каждый день. Даже если вы злитесь друг на друга, не хотите видеть друг друга, устали друг от друга, это все равно 100-процентная преданность браку, партнерству и семье», — добавила она.

Актриса призналась, что ей часто приходится говорить мужу, что она не его близнец.

«Я не твой близнец… Ты не можешь закончить мои предложения. Ты не знаешь, о чем я думаю», — заключила Диаз.

Актриса и гитарист женаты с 2015 года. В 2019 году Кэмерон Диаз впервые стала мамой — она родила дочь Рэддикс. После замужества знаменитость перестала сниматься в кино, однако в сентябре 2022 года заявила о своем возвращении.

Недавно Кэмерон Диаз и Бенджи Мэдден во второй раз стали родителями. У пары появился сын. Супруги назвали мальчика Кардиналом. Актриса и музыкант держали в тайне новость и только спустя время поделились ей в соцсети. При этом обычно они ничего не рассказывают о личной жизни.

Ранее актриса объяснила, зачем уходила из кино на 10 лет.