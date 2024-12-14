Звезда сериала «Мажор 4» Любовь Толкалина снялась в купальнике с глубоким декольте. Актриса позировала в черном монокини в бассейне и опубликовала фото в соцсети.
Артистка находится в Крыму, совмещая работу и отдых. Знаменитость рассказывала, что была в центре интегративной медицины и проходила оздоровительные процедуры.
Толкалина отмечала в личном блоге, что для нее важно оставаться в хорошей форме, поэтому она занимается йогой и много плавает. А также артистка любит бегать и танцевать под любимую музыку. По словам знаменитости, ей достаточно 15 минут любой физической активности, чтобы чувствовать себя бодрой. Толкалина подчеркивала, что не придерживается определенной диеты, но ест, только когда испытывает чувство голода, и старается не переедать. Такие правила помогают ей не задумываться о лишних килограммах.
Актриса признавалась, что спокойно относится к возрастным изменениям и принимает себя такой, какая она есть. Звезда делает аппаратные процедуры для лица и тела и пока не прибегает к пластике.
У знаменитости есть 23-летняя дочь от режиссера Егора Кончаловского. Пара начала встречаться в 1996 году, когда артистке было 18 лет, а продюсеру — 30. В 2001 году у них родилась Мария. Звезда говорила, что смогла быстрее вернуться к работе благодаря помощи родственников, которые нянчились с девочкой. В 2017 году артисты официально объявили о расставании, однако Толкалина и Кончаловский продолжают общаться и встречаться на праздниках в честь общего ребенка.