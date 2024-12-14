Любовь Толкалина снялась в купальнике с глубоким декольте

Толкалина отмечала в личном блоге, что для нее важно оставаться в хорошей форме, поэтому она занимается йогой и много плавает. А также артистка любит бегать и танцевать под любимую музыку. По словам знаменитости, ей достаточно 15 минут любой физической активности, чтобы чувствовать себя бодрой. Толкалина подчеркивала, что не придерживается определенной диеты, но ест, только когда испытывает чувство голода, и старается не переедать. Такие правила помогают ей не задумываться о лишних килограммах.